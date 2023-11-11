07:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Ободрал лапы и живот до крови: странная прогулка со щенком в Приморье попала на видео
В Находке подростком волоком протащил собаку по асфальту [видео]
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Казалось бы обычная прогулка с собакой стала причиной бурного обсуждения в сети. Все дело в том, что на камеру попал щенок, которого буквально волоком юноша тащил по асфальту. Кадры стали достоянием общественности и причиной для споров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
История развернулась в Находке на Северном проспекте, 2/1. На видео заметно, как молодой человек тащит за поводок собаку, малыш волочется по асфальту. Питомец лежит на пузе, то ли от усталости, то ли от упрямства. Щенок похож на стаффорширдского терьера или питбуля. Люди, разбирающиеся в бойцовских породах собак, подтвердят, упрямства — им не занимать. Однако подобный способ воспитания явно не красит хозяина. К слову, одна из местных жительниц уверяет, что сделала замечание подростку, но это не помогло.
«Пусть его родители, друзья и соседи это увидят! Мне даже страшно представить, что творится с этим щенком дома, если такое происходит на улице! Он протащил щенка на животе по асфальту вдоль всего дома, ободрав лапы и живот песику. Ему было сделано замечание, но он продолжил издеваться», — поделилась взволнованная девушка в сети.
Вероятно, что кадры действительно дойдут до родителей, особенно учитывая общественный резонанс. А пока же жители Находки негодуют, оставляя гневные комментарии под постами с видео. К сожалению, жестокое обращение с животными в крае — не редкость.