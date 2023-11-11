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07:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Надежная машина за 500 тысяч рублей: россиянам посоветовали хорошее японское авто с пробегом

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября, ФедералПресс. На рынке подержанных авто, несмотря на рост цен, все еще представлены модели, за которые просят до миллиона рублей. Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал, на какую машину точно стоит обратить внимание.

Источник: РИА "Новости"

Один из вариантов подержанных авто, которые эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рекомендует рассмотреть для покупки, — седан или хэтчбэк Nissan Tiida первого поколения. Она продается примерно за 500−600 тысяч рублей и может отлично прослужить еще несколько лет.

За полмиллиона рублей можно найти такую «японку» примерно 2007−2010 года выпуска с пробегом 200−300 тысяч километров. Машины 2013 года стоят дороже.

Эксперт уверяет: несмотря на солидный возраст, у Nissan Tiida (Latio с правым рулем) много плюсов. Например, кузов хорошо сопротивляется коррозии, а двигатели и коробки передач надежные и работают долго. Такие машины в Россию поставлялись с несколькими вариантами двигателя: 1,5 л (109 л. с.), 1,6 л (110 л. с.) или 1,8 л (126 л. с.). Эксперт советует выбирать из этих вариантов и не гоняться за более мощными моделями: двигатели мощнее склонны к перегревам, плохо сочетаются с автоматической коробкой и не переносят АИ-92.

Что касается других проблем с двигателями у Tiida, то на мощных моделях довольно низкий ресурс цепи привода ГРМ. И у всех моторов начинается масложор. Если вовремя решить вопрос, то получится достаточно бюджетно: нужно поменять кольца, колпачки, провести раскоксовку и отрегулировать заслоны.

Проблемы с механической коробкой передач начинаются, как правило, после 200 тысяч километров. Автоматы спокойно ездят и после 300 тысяч, если их не перегревать и вовремя менять декстрон.

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