Надежная машина за 500 тысяч рублей: россиянам посоветовали хорошее японское авто с пробегом

Один из вариантов подержанных авто, которые эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рекомендует рассмотреть для покупки, — седан или хэтчбэк Nissan Tiida первого поколения. Она продается примерно за 500−600 тысяч рублей и может отлично прослужить еще несколько лет.
За полмиллиона рублей можно найти такую «японку» примерно 2007−2010 года выпуска с пробегом 200−300 тысяч километров. Машины 2013 года стоят дороже.
Эксперт уверяет: несмотря на солидный возраст, у Nissan Tiida (Latio с правым рулем) много плюсов. Например, кузов хорошо сопротивляется коррозии, а двигатели и коробки передач надежные и работают долго. Такие машины в Россию поставлялись с несколькими вариантами двигателя: 1,5 л (109 л. с.), 1,6 л (110 л. с.) или 1,8 л (126 л. с.). Эксперт советует выбирать из этих вариантов и не гоняться за более мощными моделями: двигатели мощнее склонны к перегревам, плохо сочетаются с автоматической коробкой и не переносят АИ-92.
Что касается других проблем с двигателями у Tiida, то на мощных моделях довольно низкий ресурс цепи привода ГРМ. И у всех моторов начинается масложор. Если вовремя решить вопрос, то получится достаточно бюджетно: нужно поменять кольца, колпачки, провести раскоксовку и отрегулировать заслоны.
Проблемы с механической коробкой передач начинаются, как правило, после 200 тысяч километров. Автоматы спокойно ездят и после 300 тысяч, если их не перегревать и вовремя менять декстрон.