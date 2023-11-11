06:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Александр Карелин оценил зал для борьбы «Кузбасс-Арены» в Кемерове
Накануне в областной столице стартовал Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций».
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Борец, девятикратный чемпион мира Александр Карелин оценил зал для борьбы «Кузбасс-Арены» в Кемерове. Там накануне стартовал международный юношеский турник по греко-римской борьбе «Сила традиций».
«Здесь организован замечательный зал с безграничными возможностями. Покажите самую яркую борьбу, чтобы любящие этот вид спорта жители Кузбасса привели своих детей к этим замечательным тренерам», — сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.
Всего участие в турнире принимают 148 спортсменов из 12 команд по 12 человек в возрасте 15−16 лет. Сборные федеральных округов России, а также национальные сборные Армении, Беларуси и Казахстана разыграют главный приз — переходящий кубок из оникса и нефрита. От Кемеровской области в весовой категории 51 кг выступит новокузнечанин Артём Килин.
Сегодня, 11 ноября, второй завершающий день соревнований. В 14.30 начнётся матчевая встреча за первое место, а в 16.45 наградят победителей.