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07:51 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Марафон в Алматы: какие улицы будут перекрыты

12 ноября в Алматы будут перекрыты часть улиц в связи с забегом City Run 2023, сообщает Zakon.kz.

По словам акимата, это завершающий забег сезона, который пройдет по самому центру города. Для любителей бега представлены две дистанции — 10 км и 5 км скандинавская ходьба.

Старт и финиш будут расположены на площади «Астана» по улице Толе би. Маршрут пройдет по улицам Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай батыра и Панфилова.

В горах Алматы возможен сход снежных лавин. В связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы жителей и гостей города попросили воздержаться от походов в горы.

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