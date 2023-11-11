07:43 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
В Алматы ожидаются сильный дождь, снег и гололед
Алматы. 11 ноября. КазТАГ — В Алматы ожидаются сильный дождь, снег и гололед, сообщает управление развития коммунальной инфраструктуры.
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«По прогнозу РГП “Казгидромет”, с 12 по 15 ноября в Алматы временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег», — говорится в сообщении.
Температура ночью составит до −4, возможен гололед.
«В этой связи владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние. На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков», — сообщили местные власти.
Пешеходом следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель вас видит и пропускает и помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условиях гололеда, значительно увеличивается.
Автовладельцев просят по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобили у обочины проезжей части в целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ.
В акимате сообщили, что для противогололедных работ привлечены 10 подрядных организаций, 818 ед. техники и 1240 дорожных рабочих.