10:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Добрый знак: в Феодосии пара удивительно красивых голубей поселилась в храме святой Екатерины
Храм святой Екатерины в Феодосии облюбовали белоснежные голуби павлины.
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В храме святой великомученицы Екатерины в Феодосии, который находится неподалеку от автовокзала, свили гнездышко голуби павлины, так этих породистых птах называют за роскошное хвостовое оперение. В свадебных традициях многих стран мира именно их выпускают на счастье в небо, считая это хорошей приметой на всю дальнейшую семейную жизнь.
— В августе проходило венчание. Новобрачные и гости благополучно уехали, а вот голуби чуть полетали, да и остались жить при храме, — рассказала КП-Крым одна из сотрудниц этой церкви.
Конечно же пернатые поселились не в самом храме, а в одной из подсобных построек.
— Добрый знак, ведь голубь — птица мира! — умиляются все, кто видит эту белоснежную парочку, которая обожает гулять пешком по церковному двору.
Для голубей павлинов здесь создали все условия, начиная от корма и воды, завершая охраной — кот Барсик и сам птах не трогает, да и других кошачьих гонит прочь.
В храме также дали объявление, что отдадут в хорошие руки красивых голубей.
— Птицы хорошие, смотреть на них приятно, но все-таки им нужна голубятня, опасаемся, что зимой они погибнут от холода, — объяснили в церкви.
Подворье же храма святой великомученицы Екатерины в Феодосии — одно из уникальных по красоте храмовых шедевров Крыма. Богатство, пышность, величие здания завораживает своей красотой местных жителей и туристов, а также завлекает множество паломников. Летом здесь много цветов, а осень можно полюбоваться золотистыми плодами хурмы.
Иначе и быть не может, ведь храм посвящен святой, которая молятся те, кто хочет благополучно выйти замуж, кто хочет иметь прекрасную семью, добрый дом, здоровых детей.
Помните Кэтти из «Трех мушкетеров», напевавшую:
— Святая Катерина, пошли мне дворянина!
Кстати, исполнитель одной из главных ролей в этом культовом фильме Михаил Боярский пару лет тому назад провел на Крымском полуострове немало времени, снимаясь в продолжении кино «Гардемарины, вперед!».