11:47 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Осенне-зимний рацион: как питаться, чтобы избежать болезней и лишних килограммов
Осень — это время сезонных свежих овощей и фруктов, поэтому стоит включить их в свое питание.
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АЛМАТЫ, 11 ноя — Sputnik. Гастроэнтеролог клиники Alanda Наталья Боромыко рассказала, как питаться осенью и зимой, чтобы быстрее адаптироваться к холоду, при этом не поправиться и не заболеть сезонными инфекционными болезнями.
Что есть, чтобы согреться, не прибавляя вес
Осень наступает вместе с холодами, день становится короче, и поэтому у людей возрастает потребность в высококалорийной пище, падает настроение, наступает сонливость. Также с наступлением холодов наступает период острых респираторных заболеваний.
Важно учитывать потребности организма, особенности здоровья, образа жизни.
Поэтому, в осенний период человеку необходимо правильно питаться, рацион должен быть разнообразным, богатым овощами, фруктами, отмечает специалист.
Сбалансированное питание способствует нормальному функционированию органов и систем, поддерживает здоровье, улучшает самочувствие и помогает предотвращать многие заболевания.
«Для хорошего настроения рацион должен быть богатым яркими красками, для того чтобы вырабатывался серотонин — гормон счастья. Однако многие люди зачастую хотят получить, так называемый, быстрый гормон счастья путем употребления сладкого, быстроуглеводной пищи. Из-за сонливости, апатии человек меньше двигается, вследствие этого, осенью и зимой происходит быстрый набор массы тела», — объясняет Наталья Боромыко.
Быстрые углеводы нужно заменять на сложные углеводы, такие как крупа, гречка, перловка, подчеркивает она. Эти продукты содержат клетчатку витамины и минералы, что не только удовлетворяет потребности организма в энергии, но и способствует долгосрочному чувству сытости.
Также нужно уделить время на прогулки на свежем воздухе, к физической активности.
Не забывайте о сезонных овощах и фруктах.
Осень — это время сезонных свежих овощей и фруктов, таких как: апельсинов, мандаринов, хурмы, тыквы и кабачков, которые богаты макро и микроэлементами.
По словам Наталья Боромыко, все эти продукты не только вкусные, но и богаты питательными веществами.
«Особенно желтые овощи богаты бета-кератином. Это предшественник витамина А, который нужен для укрепления иммунитета, для хорошего состояния слизистых, кожи», — говорит она.
В чем ценность молочной и кисломолочной продукции
В осенне-зимний период из-за недостатка солнечного света часто наблюдается дефицит витамина Д.
«С наступлением прохлады, отсутствия достаточного количество солнечных лучей, люди страдают от дефицита витамина Д. Человек должен восполнять этот дефицит. Поэтому нужно обратиться к лечащему врачу для проведения анализов и получения дальнейших рекомендаций. После определения дефицита витамина Д, только врач может назначать лечебную и при необходимости — профилактическую дозу», — отмечает Наталья Боромыко.
Поэтому, с в осенне-зимний период нужно включать в рацион продукты, содержащие витамин Д. К ним относятся жирные рыбы (лосось, треска, сардины), животные печени, молочные и молочнокислые продукты, увеличить потребность в растительных полезных жирах (орехи и семечки).
Берегите себя и свое здоровье!