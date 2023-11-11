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11:47 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Осенне-зимний рацион: как питаться, чтобы избежать болезней и лишних килограммов

Осень — это время сезонных свежих овощей и фруктов, поэтому стоит включить их в свое питание.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 11 ноя — Sputnik. Гастроэнтеролог клиники Alanda Наталья Боромыко рассказала, как питаться осенью и зимой, чтобы быстрее адаптироваться к холоду, при этом не поправиться и не заболеть сезонными инфекционными болезнями.

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Осень наступает вместе с холодами, день становится короче, и поэтому у людей возрастает потребность в высококалорийной пище, падает настроение, наступает сонливость. Также с наступлением холодов наступает период острых респираторных заболеваний.

Важно учитывать потребности организма, особенности здоровья, образа жизни.

Поэтому, в осенний период человеку необходимо правильно питаться, рацион должен быть разнообразным, богатым овощами, фруктами, отмечает специалист.

Сбалансированное питание способствует нормальному функционированию органов и систем, поддерживает здоровье, улучшает самочувствие и помогает предотвращать многие заболевания.

«Для хорошего настроения рацион должен быть богатым яркими красками, для того чтобы вырабатывался серотонин — гормон счастья. Однако многие люди зачастую хотят получить, так называемый, быстрый гормон счастья путем употребления сладкого, быстроуглеводной пищи. Из-за сонливости, апатии человек меньше двигается, вследствие этого, осенью и зимой происходит быстрый набор массы тела», — объясняет Наталья Боромыко.

Быстрые углеводы нужно заменять на сложные углеводы, такие как крупа, гречка, перловка, подчеркивает она. Эти продукты содержат клетчатку витамины и минералы, что не только удовлетворяет потребности организма в энергии, но и способствует долгосрочному чувству сытости.

Также нужно уделить время на прогулки на свежем воздухе, к физической активности.

Не забывайте о сезонных овощах и фруктах.

Осень — это время сезонных свежих овощей и фруктов, таких как: апельсинов, мандаринов, хурмы, тыквы и кабачков, которые богаты макро и микроэлементами.

По словам Наталья Боромыко, все эти продукты не только вкусные, но и богаты питательными веществами.

«Особенно желтые овощи богаты бета-кератином. Это предшественник витамина А, который нужен для укрепления иммунитета, для хорошего состояния слизистых, кожи», — говорит она.

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В осенне-зимний период из-за недостатка солнечного света часто наблюдается дефицит витамина Д.

«С наступлением прохлады, отсутствия достаточного количество солнечных лучей, люди страдают от дефицита витамина Д. Человек должен восполнять этот дефицит. Поэтому нужно обратиться к лечащему врачу для проведения анализов и получения дальнейших рекомендаций. После определения дефицита витамина Д, только врач может назначать лечебную и при необходимости — профилактическую дозу», — отмечает Наталья Боромыко.

Поэтому, с в осенне-зимний период нужно включать в рацион продукты, содержащие витамин Д. К ним относятся жирные рыбы (лосось, треска, сардины), животные печени, молочные и молочнокислые продукты, увеличить потребность в растительных полезных жирах (орехи и семечки).

Берегите себя и свое здоровье!

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