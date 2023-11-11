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11:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжской оранжерее ботсада начался бал хризантем

Выставка продлится по 26 ноября, к ней присоединятся актеры театра кукол «Арлекин», которые покажут спектакли маленьким посетителям.

Источник: Аргументы и факты

Ежегодный бал хризантем уже стартовал в Волжской оранжерее ботанического сада. Выставка продлится по 26 ноября, сообщают в облкомприроды.

Посетители увидят больше 90 сортов этих цветов, из них 29 — новые. В их числе — индийские и корейские, ампельные и мультифлора.

К участию в выставке присоединились актеры волжского театра кукол «Арлекин». Они подготовили для маленьких посетителей оранжереи на улице Набережной, 2 л, спектакли и мастер-классы. В связи с этим в самом театре в субботу и воскресенье 18 и 19 ноября будут показывать только одну постановку — в 11.00.

На выставке можно будет сделать селфи в тематических фотозонах. Справки по телефонам: 8 (8443) 41−60−11, 8−961−081−92−57.

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