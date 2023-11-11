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Палестино-израильский конфликт
12:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Тяжине похоронили бойца СВО вместе с семьёй, разбившихся в ДТП

Трагедия произошла 7 ноября на 511 километре автодороги Р-255 «Сибирь».

В Тяжине похоронили 25-летнего бойца спецоперации вместе с семьёй, разбившихся в ДТП 7 ноября. Он на легковой машине столкнулся с грузовиком и в результате погиб сам вместе с 23-летней женой и трёхлетней дочкой.

Тяжинцы говорят, что погибший недавно вернулся с зоны боевых действий. Когда-то он работал пастухом.

«Очень тяжело. Такая жена была красивенькая, молодая, и дочка миленькая, у неё даже голова лопнула напополам… И солдат сам — лицо разбитое. Какой трагический случай. Народу было много», — говорит kuzbass.aif.ru одна из присутствовавших на похоронах.

На прошлой неделе в Кузбассе произошло множество ДТП. В тот же день на обходе Новокузнецка женщина на легковом автомобиле столкнулась с автобусом — пострадало пять человек.

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