Движение на участках шоссе Энтузиастов и Авиамоторной улицы ограничат с 13 ноября

«С 13 до 21 ноября на участках шоссе Энтузиастов и ул. Авиамоторная будут недоступны для движения одна-две полосы в зависимости от даты, времени и участка. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 13 по 14 ноября на шоссе Энтузиастов по направлению в центр в районе пересечения с ул. Авиамоторная перекроют одну из трех полос. 14 ноября на этом же участке с 1:30 до 5:30 перекроют две полосы, а с 15 по 16 ноября — одну полосу.
Также 16 ноября с 1:30 до 5:30 в районе пересечения шоссе Энтузиастов с ул. Авиамоторная в каждом направлении перекроют по две полосы. При этом движение сохранят по трем полосам в каждом направлении за счет переразметки проезжей части и обустройства временных уширений. Подобные ограничения введут и с 17 по 18 ноября на шоссе Энтузиастов по направлению в область. А на ул. Авиамоторная в районе д. 21 с 19 по 21 ноября перекроют одну из двух полос.