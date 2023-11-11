16:31 (мск), источник: АиФ Волгоград
Что нужно делать и как себя вести хозяйкам в Синичкин день, 12 ноября?
У рыбаков в этот день свои обычаи — до рыбалки надо помолиться, а первую пойманную рыбу отпустить на волю.
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— Православная церковь чтит в этот день память Зиновия и Зиновии — брата и сестра, проживавших в Римской империи и пострадавших за веру христианскую, — рассказывает собеседник vlg.aif.ru Светлана Снежина.
На Руси святых считали покровителями синиц, которые к этому времени прилетали из лесу к жилым домам, что говорило об окончательном наступлении матушки-зимы. В наше время — вероятно, из-за изменения климата, синичек можно даже летом увидеть в черте города, в старину они летом всегда жили в лесах и только с наступлением зимы прилетали поближе к людям, потому что было голодно. Аккурат к 12 ноября это было, потому и прозвали день Днем синиц.
Их очень почитали на Руси, хотя в это же время прилетали к жилью и все так называемые птицы-зимники — снегири, свиристели, щеглы, сойки, чечетки. Но именно к синицам было особенное отношение — считалось, что если синичка залетит во двор, а они тогда были пугливыми очень, то в доме поселятся счастье и достаток. И чтобы заманить их в свои дворы, да и просто потому что хотелось подкормить птичек суровой зимой, в этот день принято было делать кормушки и развешивать их на деревьях.
Прилетевшие к жилью птицы-зимники, полакомившись припасами из кормушек или щедро разбросанными хозяевами во дворах, благодарили людей своим веселым щебетанием. В связи с чем в народе родилась присказка: «Не велика птичка-синичка, но и та свой праздник помнит».
Те, кто хотел много путешествовать, мир посмотреть, могли в этот день попросить синичек это осуществить в своей жизни. Для этого они должны были обязательно сделать кормушку, насыпать туда зерен и, вешая ее, попросить синичек, которые будут к ней прилетать, поспособствовать им в реализации их желания. Говорят, после этого уже весной, когда синички улетали, человеку открывались возможности для путешествий.
Синичкин день также был первыми порошами богат, и поэтому считался также Днем охотника и рыболова. Охотникам дремать было нельзя — по первой пороше ранним утром следы зайцев как на ладони. А убитый в этот день первый заяц — не просто трофей и вкусный ужин для семьи, он еще и гарантия того, что он весь сезон с промысла будет не с пустыми руками возвращаться. Ради этого стоило постараться, встать пораньше и зайчика выследить.
Хозяйкам же надо было встать еще раньше и приготовить для мужчин не только завтрак, но и перекус с собой. Обычно это были пироги с капустой или творожная выпечка, частью которой охотники должны были поделиться с Лешим, когда входили в лес. Оставляя ему пироги, надо было покланяться на все четыре стороны и пообещать хозяину леса соблюдать там порядок — не убивать зверей больше, чем требуется семье, не топтать траву без надобности, не ломать веток с деревьев и проч.
Того, кто не считался с хозяином леса или нарушал свои обещания, Леший мог серьезно наказать — запутать следы, увести в глухой лес, откуда сложно найти выход и водить кругами до темноты и проч.
После охоты мужчины возвращались домой и вечером собирались в доме у самого старшего охотника, готовили дичь и рассказывали всякие охотничьи байки.
У рыбаков в этот день были свои обычаи. Они должны были обязательно помолиться перед рыбалкой, а первую пойманную рыбку отпустить на волю, чтобы она привела к ним своих сородичей. Из части пойманной рыбы уху готовили прямо на берегу водоема — считалось, что это даст возможность всю зиму быть с рыбой.
Приметы:
первое массовое появление синиц около домов — признак наступления больших холодов;
к холодам и домашние птицы прячут головы под крыло;
синичка пищит — зиму вещит, холод накликает, а если свистит, то на ясный день;
синицы кору с деревьев клюют — к дождю и сырой погоде.