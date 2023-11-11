Какой будет погода в Казахстане 12 ноября

Смещаясь с запада на восток, циклон вызовет на своем пути обильные осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, в дневное время преимущественно в виде дождя. Сильные дожди ожидаются 12 ноября на юге, 13 ноября на юго-востоке страны, в горных районах юга и юго-востока республики сильные осадки (дождь и снег).
С 12 ноября на запад начнет распространятся отрог антициклона, в связи с чем ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 8−18 тепла. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.
Астана: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3+5°С.
Алматы: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.
Шымкент: переменная облачность, ночью осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-западный, западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +9+11°С.