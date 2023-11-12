07:52 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Сильные дожди и мокрый снег ожидаются 12 ноября в Беларуси
Белорусов предупредили про сильные дожди в воскресенье, 12 ноября.
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В Беларуси в воскресенье, 12 ноября, прогнозируются сильные дожди и мокрый снег, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране будут определять атмосферные фронты от циклона, который смещается с северо-восточной части Украины на Смоленскую область России. Будет преобладать облачная погоду. Ожидаются дожди, а в дневное время по северо-восточной части Беларуси будут дожди с мокрым снегом. Синоптики добавили, что днем по востоку страны пройдут сильные дожди.
Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается переменных направлений, однако по северо-западу местами будет порывистый. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Днем по юго-западу Беларуси ожидается до +8 градусов.