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07:52 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Сильные дожди и мокрый снег ожидаются 12 ноября в Беларуси

Белорусов предупредили про сильные дожди в воскресенье, 12 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в воскресенье, 12 ноября, прогнозируются сильные дожди и мокрый снег, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране будут определять атмосферные фронты от циклона, который смещается с северо-восточной части Украины на Смоленскую область России. Будет преобладать облачная погоду. Ожидаются дожди, а в дневное время по северо-восточной части Беларуси будут дожди с мокрым снегом. Синоптики добавили, что днем по востоку страны пройдут сильные дожди.

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается переменных направлений, однако по северо-западу местами будет порывистый. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Днем по юго-западу Беларуси ожидается до +8 градусов.

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