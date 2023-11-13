Снегопад и морозы до −20: какая погода будет в Приморье на неделе

Как передает «Примпогода», в начале недели небольшие осадки в виде снега могут пройти в центральных районах. Минимальная температура воздуха будет в пределах −20…-13 градусов, на побережье до −10 градусов. Днем на севере — до −8 градусов, в южных районах — до +8 градусов.
В среду, 15 ноября, будет малооблачно. Ночью станет еще холоднее, а днем, наоборот, теплее на 1−3 градуса.
С четверга погода в крае начнет меняться из-за циклона. В пятницу, 17 ноября, в крае пройдут осадки различной интенсивности.
Во Владивостоке в понедельник ночью будет морозно, до −8 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов. Во вторник и среду станет немного потеплее. А вот в пятницу в приморской столице ожидается серьезное ухудшение погоды из-за снежного циклона.
Ранее глава Примгидромета рассказал «ФедералПресс», когда новый мощный циклон ударит по Приморью.