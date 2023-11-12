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07:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Игорь Кобзев поблагодарил волонтёров за самоотверженность на форуме «Своих не бросаем!»

Глава Приангарья посетил площадку мероприятия, отметив, что волонтерская деятельность играет важную роль в поддержке участников СВО.

Источник: Правительство Иркутской области

Первый региональный форум волонтеров СВО «Своих не бросаем!» (12+) начал работу в «СибЭкспоЦентре» Иркутска. Его участниками стали около 500 человек из 60 волонтерских организаций. Главная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к проблемам, с которыми сталкиваются участники спецоперации, а также поиск путей их решения. Площадку форума также посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом ИА IrkutskkMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как подчеркнул глава Приангарья, волонтерская деятельность играет важную роль в поддержке участников СВО и оказании помощи нуждающимся.

«Я благодарю всех волонтёров за самоотверженность! Важно сохранить темп работ по поддержке наших бойцов. Призываю представителей бизнеса внести свой вклад и поддержать волонтёров в их работе. Форум волонтёрских организаций “Своих не бросаем!” — это отличная возможность для того, чтобы обменяться опытом, получить новые знания и познакомиться с различными организациями, в том числе наладив деловые контакты».

Игорь Кобзев
губернатор Иркутской области

По словам депутата ЗС Приангарья Дмитрия Мясникова, работа с участниками форума проходит в нескольких форматах. С 10.00 до 17.00 в павильоне № 1 будут работать представители волонтерских движений, фондов и организаций. Они продемонстрируют изделия для фронта, проведут мастер-классы, лекции. Желающие могут поучаствовать в сборе средств на нужды участников СВО.

Напомним, что площадка форума «Своих не бросаем!» поделена на несколько зон — выставка, мастер-классы и лекции.

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