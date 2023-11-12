Игорь Кобзев поблагодарил волонтёров за самоотверженность на форуме «Своих не бросаем!»

Первый региональный форум волонтеров СВО «Своих не бросаем!» (12+) начал работу в «СибЭкспоЦентре» Иркутска. Его участниками стали около 500 человек из 60 волонтерских организаций. Главная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к проблемам, с которыми сталкиваются участники спецоперации, а также поиск путей их решения. Площадку форума также посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом ИА IrkutskkMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как подчеркнул глава Приангарья, волонтерская деятельность играет важную роль в поддержке участников СВО и оказании помощи нуждающимся.
По словам депутата ЗС Приангарья Дмитрия Мясникова, работа с участниками форума проходит в нескольких форматах. С 10.00 до 17.00 в павильоне № 1 будут работать представители волонтерских движений, фондов и организаций. Они продемонстрируют изделия для фронта, проведут мастер-классы, лекции. Желающие могут поучаствовать в сборе средств на нужды участников СВО.
Напомним, что площадка форума «Своих не бросаем!» поделена на несколько зон — выставка, мастер-классы и лекции.