03:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителей Хабаровского края будут штрафовать за неправильный выгул собак и енотов
Правила выгула собак и енотов ужесточат в Хабаровском крае.
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Закдума Хабаровского края поддержала ужесточение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Инициатива предполагает запретить хозяевам отпускать собак с поводка и обязать владельцев убирать за своими питомцами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В законопроекте говорится о том, что выпускать домашних животных в помещения общего пользования или на улицу без поводка и сопровождения недопустимо. Исключение — личный участок. Также предполагается запретить гулять с животными недееспособным, пьяным людям и детям до 14 лет. Новый закон регламентирует нахождение зверей из семейства псовых, куньих и енотовых на поводке и в наморднике. Владельцев также обяжут убирать биоматериал своих любимцев.
— Организован большой пул ведомств и заинтересованных лиц, которые участвовали в обсуждении законопроекта, в том числе в думе. Главное, что люди озвучивали свои пожелания к содержанию документа. Мы стремились к тому, чтобы закон был читаем и понятен обычному человеку. Решается много вопросов, связанных с животными без владельцев, но сейчас мы идем по принципу — начинать с себя: нести ответственность за своих питомцев, — сообщил Александр Бруско, председатель комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК парламента края.
Оба законопроекта парламентарии рекомендовали принять в первом чтении.