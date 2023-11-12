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08:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Дегустация блюд школьного питания прошла в Кемерове

Попробовать ученические обеды смогли родители, а также представители общественности и власти.

В кемеровской школе № 5 состоялась необычная встреча. Гости, в числе которых, родители школьников, специалисты надзорных служб, представители общественности и власти, на несколько минут стали дегустаторами.

Участники встречи ознакомились со школьным меню и попробовали еду, традиционно предлагаемую ученикам. Всего повара представили 18 разнообразных первых и вторых блюд, в том числе и сезонные новинки.

Дегустаторы не только вкусно пообедали, но и узнали о том, как строится процесс организации школьного питания, какие требования соблюдаются, и кто следит за их исполнением, а также какое участие в нём могут принимать родители.

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