08:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Дегустация блюд школьного питания прошла в Кемерове
Попробовать ученические обеды смогли родители, а также представители общественности и власти.
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В кемеровской школе № 5 состоялась необычная встреча. Гости, в числе которых, родители школьников, специалисты надзорных служб, представители общественности и власти, на несколько минут стали дегустаторами.
Участники встречи ознакомились со школьным меню и попробовали еду, традиционно предлагаемую ученикам. Всего повара представили 18 разнообразных первых и вторых блюд, в том числе и сезонные новинки.
Дегустаторы не только вкусно пообедали, но и узнали о том, как строится процесс организации школьного питания, какие требования соблюдаются, и кто следит за их исполнением, а также какое участие в нём могут принимать родители.