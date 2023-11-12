15:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Лоси пришли поесть кустарники во дворе дома в поселке Самары
Жители Самары заметили трех лосей, поедающих листву в самарском поселке Толевый в ноябре 2023 года [видео]
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В воскресенье, 12 ноября 2023 года, один из поселков Самары атаковали лоси. Сохатые облюбовали двор дома в поселке Толевый. Необычными кадрами поделились местные жители в социальных сетях.
Животные совсем не боялись людей. Судя по всему, лоси очень проголодались — они решили полакомиться кустарниками, которые растут во дворе жилого дома. Путешественниками оказались три лося, среди них один большой и два маленьких.
Самарцы предположили, что мама привела покушать своих детей. «Мать с детьми зашли поесть, приятного аппетита», — написали горожане. Одних испугало, что дикие звери свободно гуляют по поселку, а других позабавила данная ситуация.
— Ландшафт городской среды пришли поправить, обрезку крон делают. А в конце видео лось спалил оператора, — пишут самарцы.
Напомним, этой осенью по областному центру часто гуляли и кабаны. Так, похождения диких животных посреди жилого микрорайона сняли жители микрорайона «Южный город». Захаживают в гости к горожанам и лисы.