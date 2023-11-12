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15:07 (мск), источник: Нижегородская правда

Терапевт назвал правильные для согревания зимой напитки

Врач отметил, что любая горячая вода способна дать тепловую энергию и согреть.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал правильные для согревания зимой напитки, сообщает сайт RT.

Врач отметил, что любая горячая вода способна дать тепловую энергию и согреть. Самым правильным питьем зимой он назвал куриный бульон: напиток дает много энергии и быстро варится.

Горячий чай терапевт поместил на второе место по полезности для согревания зимой. Кофе он не включил в этот перечень, так как напиток обезвоживает.

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