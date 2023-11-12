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15:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В МЧС предупредили об опасности тумана на дорогах Татарстана

В ГУ МЧС России по РТ предупредили об опасности тумана на дорогах республики.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 3 м/с 45% 767 мм рт. ст. +9°

Напомним, что по данным метеорологов, с 18 часов 12 ноября до 18 часов 13 ноября в республике местами ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, а также сильный ветер порывами 15−18 м/с.

Автовладельцам напомнили о необходимости протирать противотуманки, следить за скоростью и дистанцией на дорогах.

В случае необходимости звонить по телефону 112.

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