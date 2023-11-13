Крымчане осваивают снайпинг

Так что различные стрелковые дисциплины в России сейчас усиленно развиваются. Среди них относительно новая — снайпинг, или практическая стрельба.
Отличия снайпинга от привычных видов спортивной стрельбы заключаются в используемом оружии (крупные калибры), большой дальности стрельбы, мишень нужно обнаружить, а на позицию для стрельбы скрытно выйти. Одним словом — практическая стрельба, как в реальной работе снайпера. На фронте тиров не будет.
На полуострове снайпингом занимается немало взрослых и детей в школе олимпийского резерва и клубах. 20 человек составляют сборную Крыма, из них 12 входят в сборную России.
У спортсменов, занимающихся практической стрельбой, есть свои правила, которые они всегда соблюдают:
1. С любым оружием обращаться как с заряженным.
2. Не направлять оружие туда, куда не хочешь стрелять.
3. Всегда смотреть, что находится перед мишенью, а также справа и слева от нее.
4. Никогда не касаться пальцем спускового крючка, пока оружие не направлено в цель.