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09:45 (мск), источник: МК.RU Крым

Крымчане осваивают снайпинг

Насколько важно для России, чтобы ее граждане умели стрелять, объяснять не надо. Армии нужны добровольцы, да и в территориальной обороне прифронтовых регионов, и в резерве должны быть люди, умеющие пользоваться оружием.

Источник: МК.RU Крым

Так что различные стрелковые дисциплины в России сейчас усиленно развиваются. Среди них относительно новая — снайпинг, или практическая стрельба.

Отличия снайпинга от привычных видов спортивной стрельбы заключаются в используемом оружии (крупные калибры), большой дальности стрельбы, мишень нужно обнаружить, а на позицию для стрельбы скрытно выйти. Одним словом — практическая стрельба, как в реальной работе снайпера. На фронте тиров не будет.

На полуострове снайпингом занимается немало взрослых и детей в школе олимпийского резерва и клубах. 20 человек составляют сборную Крыма, из них 12 входят в сборную России.

У спортсменов, занимающихся практической стрельбой, есть свои правила, которые они всегда соблюдают:

1. С любым оружием обращаться как с заряженным.

2. Не направлять оружие туда, куда не хочешь стрелять.

3. Всегда смотреть, что находится перед мишенью, а также справа и слева от нее.

4. Никогда не касаться пальцем спускового крючка, пока оружие не направлено в цель.

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