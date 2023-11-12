12 ноября, новости Казахстана, источник: EL.kz
Туман и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прогноз погоды на понедельник, 13 ноября, по всей территории Казахстана представили на сайте РГП «Казгидромет», передает El.kz.
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13 ноября ночью на востоке области Улытау ожидается гололёд. На западе, востоке области ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.
На севере, в центре Карагандинской области ожидается гололёд. На севере, западе области ожидается туман. В Караганде ожидается гололёд, туман.
В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман. Ветер западный, в южной половине области порывы 15−20 метров в секунду.
В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
Днём на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 15−20 метров в секунду.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный порывы 18 метров в секунду.
Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный ночью на юго-востоке области, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.
В горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду.
13 ноября на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на западе области порывы 15 метров в секунду. В Костанае ночью и утром ожидается туман.
На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, в центре области 15−20 метров в секунду.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, в центре области 15−20 метров в секунду.
Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.
На севере, западе Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ожидается туман.