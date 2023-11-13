Массовый исход из страны: Почему граждане покидают Молдову насовсем и мы скоро совсем тут исчезнем

На днях позвонила знакомая:
— В течение года уезжаю в Россию. Насовсем. Буду жить на Камчатке. Готовлю сейчас документы…
Уехал мой добрый товарищ, а ведь ему уже за пятьдесят. Шумный и многолюдный в детстве двор давным-давно опустел. Друзья уезжали на заработки, рассчитывали вернуться через пару лет, как заработают, но… Уже много лет, как осели там. Кто в Румынии, кто в России, кто в Англии, Италии, Испании, Португалии, Скандинавии, Швейцарии… Можно флажки на карте расставлять, где нынче мои друзья-товарищи. Красной получится карта, не хватит флажков. Я уж не беру в расчет моих одноклассников, среди которых было много евреев, они уже много лет, как живут в Израиле или в США.
И вот подоспела свежая информация. Согласно открытым данным, за год Молдова потеряла наибольшее количество людей в процентном соотношении среди всех европейских стран. За 2023 год наша страна уже потеряла больше 1%! Даже на Украине цифры почти в два раза ниже!
Цифры не врут — все наглядно
Понятно, что гонит моих товарищей на чужбину. Полная безнадега в собственной стране. Неверие в ее завтрашний день. Презрение к нынешней власти, озабоченной лишь стремлением ее, эту власть во что бы то ни стало сохранить, а не благосостоянием сограждан. А жизнь-то одна и прожить ее надо, как говаривал советский классик, так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…
Недавно разговаривал с другом, уже много лет живущим в Канаде. Он и тут неплохо зарабатывал бы.
— Понимаешь, не верю я в Молдову, не состоялось моя родная страна как государство, — объяснял он мне. — Менталитет колонии у нас, мы можем только следовать в фарватере за тем, кто сильнее. Сейчас рвем все связи с Востоком, а что нам может предложить Запад? Он нас, как, Буратино Кот Базилио с Лисой Алисой, обдерет, заберет все самое ценное, лишит всего добра и выкинет на помойку. Слава Богу. я вовремя уехал…
А я ведь помню карту на стене в школьном кабинете географии. Была указала плотность населения в республиках СССР. Молдавия была на втором месте (после Армении) со средней плотностью в 112 человек на квадратный километр. Нас было много, но жили мы дружно и верили в будущее, в завтрашний день. Сейчас нас мало, с каждым днем становится все меньше и меньше, мы исчезаем, но при этом умудряемся ожесточенно грызться и ссориться между собой.
Мой товарищ, уже лет двадцать живущий в Женеве, купил просторный дом в пригороде Кишинева.
— На старости лет приеду и будут здесь доживать, — поделился он со мной. — Дети вряд ли со мной приедут, но я с женой вернусь. Может, к тому времени и жизнь в Молдове наладится… Как ты думаешь?
А я не смог ответить ему на этот вопрос. Пожал только плечами. Обнадеживать не стал, потому что врать не хотелос.