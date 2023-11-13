Россияне могут получить по 20600 рублей за один документ: новости понедельника

Как говорится на сайте СФР, речь идет о единовременной помощи гражданам, которым был причинен вред здоровью в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма выплаты зависит от установленной группы инвалидности.
Так, инвалиды I группы могут получить 41157 рублей, II группы — 28810 рублей, III группы — 20579 рублей.
Для оформления выплаты гражданам необходимо предоставить в СФР или МФЦ с заявлением и удостоверением лица, подвергшегося радиационному воздействию.
Отметим, что заявление также можно подать в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг.
Ранее «ФедералПресс» писал, что многодетным семья предложили выдавать квартиры. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.