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04:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский ХК «Енисей» разгромил «Саяны» в чемпионате России

Матч закончился со счетом 14:4.

Источник: БЕЛТА

В Красноярске в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом «Енисей» сыграл с абаканским клубом «Саяны».

Матч закончился со счетом 14:4 в пользу хозяев стадиона. Эта уже третья победа красноярских хоккеистов на чемпионате. Самым результативным игроком стал Илья Лопатин из «Енисея».

Следующая игра пройдет в Новосибирске 15 ноября.

Напомним, «Енисей» на прошлой неделе также одержал победу в рамках Суперлиги. Тогда красноярские спортсмены сыграли с казанской командой «Ак Барс-Динамо». Итоговый счёт — 6:2 в пользу ХК «Енисей».

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