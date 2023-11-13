04:55 (мск), источник: АиФ Красноярск
Красноярский ХК «Енисей» разгромил «Саяны» в чемпионате России
Матч закончился со счетом 14:4.
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В Красноярске в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом «Енисей» сыграл с абаканским клубом «Саяны».
Матч закончился со счетом 14:4 в пользу хозяев стадиона. Эта уже третья победа красноярских хоккеистов на чемпионате. Самым результативным игроком стал Илья Лопатин из «Енисея».
Следующая игра пройдет в Новосибирске 15 ноября.
Напомним, «Енисей» на прошлой неделе также одержал победу в рамках Суперлиги. Тогда красноярские спортсмены сыграли с казанской командой «Ак Барс-Динамо». Итоговый счёт — 6:2 в пользу ХК «Енисей».