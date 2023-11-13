На территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили знак мусульманской конфессии

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили монумент в память об иркутянах — представителях мусульманской конфессии.
Сейчас проходит приемка выполненных работ. Также начат монтаж шести информационных стендов, посвященных Георгиевским кавалерам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Весной этого года на площадке установили монументы лютеранской и католической церквей. Памятные знаки православным и иудеям были установлены ранее — в 2020 году.
С 1772 года на Иерусалимской горе располагалось кладбище. Здесь упокоены более 100 тысяч человек: православных, католиков, лютеран, иудеев и мусульман. В конце 19-го века погост закрыли, но массовые захоронения продолжались до 1918 года, а отдельные — вплоть до 1929-го. В 1957 году на этом месте был открыт Центральный парк культуры и отдыха имени 40-летия Великой Октябрьской Социалистической революции.
Масштабное обновление общественного пространства началось в 2017 году с реконструкции Иерусалимской лестницы. С 2018 года поэтапно проводились работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время на территории историко-мемориального комплекса обустроили пешеходные дорожки, сделали наружное освещение, установили систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Расширили входную площадь, установили 12 гранитных информационных стендов, создали Аллею памяти об иркутянах разного вероисповедания, провели ремонт ограждения по периметру парка. Второстепенные дорожки отсыпали щебнем, обустроили зоны отдыха.