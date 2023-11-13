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06:13 (мск), источник: НИА Байкал

На территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили знак мусульманской конфессии

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили монумент в память об иркутянах — представителях мусульманской конфессии.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили монумент в память об иркутянах — представителях мусульманской конфессии.

Сейчас проходит приемка выполненных работ. Также начат монтаж шести информационных стендов, посвященных Георгиевским кавалерам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Весной этого года на площадке установили монументы лютеранской и католической церквей. Памятные знаки православным и иудеям были установлены ранее — в 2020 году.

«Эти монументы — символ единства народов. Они напоминают о вкладе в развитие Иркутска жителей, принадлежавших к различным вероисповеданиям. Такие места наглядно показывают горожанам и гостям столицы Прибайкалья, что наша земля всегда была и остается многонациональной, многоконфессиональной. Мы гордимся этим, и свою жизнь так же, как и наши предки, строим на принципах равенства и добрососедства».

Руслан Болотов
мэр Иркутска

С 1772 года на Иерусалимской горе располагалось кладбище. Здесь упокоены более 100 тысяч человек: православных, католиков, лютеран, иудеев и мусульман. В конце 19-го века погост закрыли, но массовые захоронения продолжались до 1918 года, а отдельные — вплоть до 1929-го. В 1957 году на этом месте был открыт Центральный парк культуры и отдыха имени 40-летия Великой Октябрьской Социалистической революции.

Масштабное обновление общественного пространства началось в 2017 году с реконструкции Иерусалимской лестницы. С 2018 года поэтапно проводились работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время на территории историко-мемориального комплекса обустроили пешеходные дорожки, сделали наружное освещение, установили систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Расширили входную площадь, установили 12 гранитных информационных стендов, создали Аллею памяти об иркутянах разного вероисповедания, провели ремонт ограждения по периметру парка. Второстепенные дорожки отсыпали щебнем, обустроили зоны отдыха.

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