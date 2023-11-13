Новая схема мошенничества при покупке авто появилась в России: кто в зоне риска

Как сообщили во Владивостокской таможне, злоумышленники регистрируют привезенные автомобили на граждан без их согласия или продают не выпущенные таможней авто юридическим лицам со складов временного хранения. В результате чего покупателю нужно будет оплатить дополнительные расходы, среди которых таможенная пошлина и утилизационный сбор.
Чтобы избежать дополнительных трат, покупателям необходимо внимательно выбирать посредников, через которых покупается автомобиль, а также документально фиксировать все этапы покупки иномарки — от выбора до покупки.
Таможня Владивостока отметила, что для граждан, которые собираются самостоятельно приобрести и ввести иномарку для личного пользования, действует льготная ставка утилизационного сбора — 3400 рублей за автомобили до трех лет и 5200 рублей за автомобили старше трех лет. Однако для этого необходимо строгое соблюдение условий налоговых и таможенных норм.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с конца октября для автовладельцев начали действовать новые правила оплаты утилизационного сбора. Для некоторых граждан он превысил сумму в 1 млн рублей.