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06:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новая схема мошенничества при покупке авто появилась в России: кто в зоне риска

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ФедералПресс. В России появилась новая схема мошенничества, жертвами которой могут стать частные лица, приобретающие иномарки. Злоумышленники начали обманывать покупателей после изменения процедуры уплаты утилизационного сбора.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили во Владивостокской таможне, злоумышленники регистрируют привезенные автомобили на граждан без их согласия или продают не выпущенные таможней авто юридическим лицам со складов временного хранения. В результате чего покупателю нужно будет оплатить дополнительные расходы, среди которых таможенная пошлина и утилизационный сбор.

Чтобы избежать дополнительных трат, покупателям необходимо внимательно выбирать посредников, через которых покупается автомобиль, а также документально фиксировать все этапы покупки иномарки — от выбора до покупки.

Таможня Владивостока отметила, что для граждан, которые собираются самостоятельно приобрести и ввести иномарку для личного пользования, действует льготная ставка утилизационного сбора — 3400 рублей за автомобили до трех лет и 5200 рублей за автомобили старше трех лет. Однако для этого необходимо строгое соблюдение условий налоговых и таможенных норм.

Ранее «ФедералПресс» писал, что с конца октября для автовладельцев начали действовать новые правила оплаты утилизационного сбора. Для некоторых граждан он превысил сумму в 1 млн рублей.

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