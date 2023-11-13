07:37 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Живые ели и сосны уже продают на Новый год-2024 в Хабаровске
Стоило выпасть первому снегу, как в городе начали готовиться к Новому году-2024.
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Стоило выпасть первому снегу, как в городе начали готовиться к Новому году-2024. В магазинах Хабаровска уже предлагают новогодние игрушки и искусственные ели. Живые красавицы тоже продаются — на торговых площадках уже выставлены цены, купить елку можно по предзаказу.
Продавцы уверяют, что новогодние деревца простоят до конца зимы. Впрочем, цены на зеленых красавиц в 2023 году заметно выросли. Продавцы елок продают на 30−40% дороже в сравнении с прошлогодними. В Хабаровске маленькое деревце сосны размером 1−1,25 метра обойдется от 2500 рублей, если высота его два метра — в 3500 рублей. Деревья более двух метров — от 4500 рублей. Цены зависят от цвета, высоты и пушистости дерева. Стоимость новогоднего символа в Хабаровске зависит также и от сорта. Какое выбрать деревце, каждый определяет сам для себя. Одним важно, чтобы хвойное было объемное или высокое, другие не смотрят на цену сосны или ели, берут что покрасивее.
Цены на импортные елки выросли на 40% в этом году, и стоят они от 5200 рублей до 25 тысяч рублей. Сами поставщики уже на протяжении многих лет не меняют цены. Подорожание связано исключительно с падением курса рубля. Стала стоить дороже и доставка из Европы: подорожал бензин, все расчеты с логистическими компаниями тоже происходят в евро.
ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛЬ В ХАБАРОВСКЕ
В интернет-магазине «Три букета» уже можно выбрать новогоднюю красавицу. Так, голубая ель в горшке стоит 4500 рублей, ее высота 100 сантиметров, чем выше, тем дороже. Крымская сосна в горшке — 5100 рублей, высота — 100 сантиметров. Норвежская ель — 7400 рублей, высота, как и у предыдущих деревьев в горшках. Пихта корейская в горшке обойдется вам в 7200 рублей, высота — 100 сантиметров. Пихта Нордмана в горшке — 8500 рублей. Обычная русская елка выставлена на сайте по цене от 2150 до 6500 рублей, зависит от высоты. Сербская ель в горшке по 8300 рублей. Сосна на подставке от 2500 до 7500 рублей.
На «Елочкихаб» предлагают новогодние ели из европейских питомников. Деревья высотой от одного до трех метров. В наличии пихта Фразера — самое популярное рождественское дерево во всем мире. Как сообщает продавец, эти элитные деревья выращены в лучших европейских питомниках и привезены к нам с соблюдением температурного режима, благодаря чему пихты стоят очень долго. Отличительные особенности: густая пышная хвоя, не видно ствол, мягкие, не колючие иголки, правильная конусовидная форма, минимальное осыпание иголок, долгий срок службы. К тому же пихты Фразера стоят от месяца до двух месяцев, после чего начинают засыхать, не теряя иголки.
Предлагаются пихты по разным ценам. Если высота деревца от 125 до 150 сантиметров, то обойдется вам оно в 9360 рублей. Новогодняя красавица от двух метров стоит 20 060 рублей. Если же вы выберете до трех метров, то заплатите 25 110 рублей.
Подставки для деревьев в продаже от 800 до 1500 рублей.
«Доставим елочку к вам в дом. Стоимость доставки деревьев высотой от 2,5 метра оговаривается отдельно и может быть увеличена. Также можно будет лично приехать на склад и выбрать елку. Мы ее подпишем и доставим в нужный день», — говорится на сайте интернет-магазина.
Стоимость доставки:
по городу до подъезда — 600 рублей.
по городу на этаж — 800 рублей.
пригород — 1500 рублей.
При доставке вам помогут установить елочку. Мастер сделает свежий спил, надежно закрепит дерево в подставке, снимет сетку, расправит ветки и поможет найти выгодный ракурс дерева. Стоимость такой услуги — 700 рублей.
Адрес склада не указан, зато есть телефон: 8 924−101−34−44.
В гипермаркете строительных материалов «Леруа Мерлен» в Хабаровске пока не появлялись живые ели, однако торгуют вовсю искусственными. Также к деревьям идут подставки. На полках можно найти игрушки, мишуру и прочую атрибутику. В продаже есть и мешок для утилизации живых елок 1,5 метра на 1,6 метра. Цена — 208 рублей за штуку. Согласно информации на сайте, при установке хвойного дерева мешок раскладывается снизу, ствол размещается по центру изделия. Вся осыпающаяся хвоя остается собранной в мешке. По окончании использования дерева его убирают в мешок, поднимая борта и завязывая тесьму вверху. Это позволит сохранить дом в чистоте, убережет от рассыпания иголок. Упакованную использованную ель удобно выносить из помещения и транспортировать.
ИСКУССТВЕННАЯ ИЛИ ЖИВАЯ ЕЛЬ
Также новогодние деревья предлагают на сайте бесплатных объявлений. Живой символ праздника стоит от 1300 до 10 000 рублей. Правда, пока продавцы не спешат с объявлениями. Мы нашли всего два предложения. Доставку обещают с первого декабря. Также в продаже лапник пихты, еловые ветки, букеты, подставки и крестовины для елок. Доставка по договоренности. Если оплата до 15 ноября, то доставка по городу бесплатно, в пригород — 500 рублей.
Совсем скоро заработают елочные базары. В прошлом году популярные торговые места в Хабаровске разместились у Дворца профсоюзов, Большая-Вяземская, Суворова, Карла Маркса, 143. Однако большая часть точек открылась 20 декабря.
Живые елки жители увидят только через месяц, однако не все побегут за свежей лесной красавицей. Уже сейчас скупают искусственные деревца и, по словам некоторых хабаровчан, такой символ Нового года-2024 куда лучше, чем живой. Он хранится годами, и чаще всего докупается лишь несколько новых игрушек и мишура или приобретается новый декор для украшения квартиры или дома.