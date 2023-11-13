08:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
В аэропорту Иркутска сообщили об отсутствии проблем с работой авиаузла
Отметим, что сейчас столица Приангарья окутана плотным туманом.
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Жесткий туман в Иркутске не оказал влияния на работу главной авиагавани Приангарья. В пресс-службе отметили, что авиаузел работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, пишет ИА IrkutskMedia.
Также стоит отметить, что согласно информационному табло, было задержано несколько рейсов: S7 3018 по маршруту «Москва-Иркутск» (9.35), ИК 77 («Ангара») «Иркутск-Бодайбо» (10.20) и N4744 («Северный ветер») «Иркутск-Казань (Основной)» (10.55).
В пресс-службе также уточнили, что сейчас рейс на Казань вылетел, а S7 готовится к взлету. По последнему судну возникла техническая ситуация — потребовалась дополнительная противообледенительная обработка.