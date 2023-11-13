09:11 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Ученые развеяли заблуждение о пользе 10 тысяч шагов в день
Как выяснилось, 2600 шагов в день уже сокращают риск смерти.
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В научной работе, опубликованной в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC), ученые доказали, что для здоровья, вопреки распространенному мнению о 10 тыс. шагов в день, достаточно делать гораздо меньшее их количество.
Для исследования специалисты проанализировали уже имеющиеся результаты 12 предыдущих исследований, где проводились взаимосвязи между риском сердечно-сосудистых заболеваний и количеством пройденных шагов. Получилась база из более чем 111 тыс. человек. Ученые пришли к выводу, что прохождение 2517 шагов в день снижает риск летального исхода от любых заболеваний на 8%, а 2735 шагов — уже на 11%.
Однако наибольшую пользу приносят 8763 шага в день, снижая риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%. Дальнейшее увеличение количества шагов уже никак не сказывалось на этом показателе, зато у участников эксперимента отмечалось повышение мышечной массы и улучшение психического здоровья.
Исследователи выражают надежду на то, что новое открытие позволит людям не пугаться необходимости проходить по 10 тыс. шагов в день.