Иркутский политех вошел в число лучших университетов мира

В субпредметном рейтинге у ИРНИТУ высокие позиции в области гражданского строительства, а также в авиастроении — 20-е и 25-е место в России соответственно.
Глава областного центра Руслан Болотов отметил, что администрация Иркутска тесно сотрудничает с университетом. Студенты политеха участвуют в исследованиях и реализации проектов, в том числе по развитию столицы Приангарья. Дипломные работы выпускников применяют на практике. Профессорско-преподавательский состав регулярно консультирует специалистов мэрии по актуальным вопросам городского хозяйства.
Кроме того, на базе ИРНИТУ уже более 20 лет работает Международный Байкальский зимний градостроительный университет, создана внушительная база наработок молодых специалистов из 50 стран мира по обновлению отдельных территорий города.
«Выходцы из политеха — высококлассные специалисты, они занимают ведущие должности в муниципальных предприятиях, различных организациях. Поздравляю ректора Михаила Корнякова, профессорский и преподавательский состав, а также всех сегодняшних и бывших студентов со столь высоким показателем на международном и российском уровнях. Это заслуженная оценка всей вашей деятельности», — прокомментировал Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в глобальном предметном рейтинге по инженерному делу ИРНИТУ разделил свою позицию с такими российскими высшими учебными заведениями, как РГУ нефти и газа имени Губкина, Тюменский индустриальный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Московский политехнический университет, Национальный исследовательский университет электронной техники, Новосибирский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и другими.