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09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде для съемок военного сериала ищут дублера известного актера

В регионе завершается работа над картиной «По законам военного времени».

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области состоится финальный съемочный день седьмого сезона сериала «По законам военного времени». 17 ноября состоится киносмена, на которую ищут дублера актера Виталия Евдокимова («Глухарь», «Стрим», «Склифосовский», «Скорая помощь»,

«Жуков»).

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград в “ВК”, в кадре хотят видеть мужчину ростом 170−175, с размером одежды 58, темными волосами, полного телосложения.

Обещают крутую сцену с главными героями.

Когда готовая картина выйдет на экраны — неизвестно.

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