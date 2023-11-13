09:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Прокурор назвал самый криминальный район Ростова-на-Дону
Прокурор Дмитрий Запорожец назвал самый криминальный район Ростова-на-Дону.
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Прокурор назвал самый криминальный район Ростова-на-Дону. Об этом Дмитрий Запорожец сообщил в интервью радио «КП — Ростов».
По словам прокурора, самым опасным районом стал Ворошиловский. Именно там зафиксировали наибольшее количество различных преступлений. Одна из причин — это большая численность людей. Сегодня в районе проживает порядка 220 тысяч человек.
— На территории района зарегистрированы 2,7 тыс. преступлений. И это, действительно, больше, чем у других. К примеру, в Октябрьском — 2,3 тыс., а в Советском чуть меньше — 2,1 тыс. преступлений, — рассказал эксперт.
В основном в районе происходят карманные и автомобильные кражи. Чаще всего они происходят на улицах Беляева, Орбитальной и Королева. С начала текущего года там произошло 537 краж и один разбой, при этом никого не убили.