09:52 (мск), источник: Om1.ru
Омичи снова останутся без холодной воды
Завтра, 14 ноября, омский водоканал будет ремонтировать сети. Поэтому некоторые омичи останутся без холодной воды.
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Так, отключения запланированы с 03:00 до 24:00 по адресам:
2-я Казахстанская 2, 3, 5, 7, 9 (предприятия); Мельничная 87/1, 87/2, 87/3, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/7, 89 б, 89а, 89, 89/5, 89/6, 91, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138; Мельничная (промпредприятия); Семиреченская, 130, 132а; Перова, 43; поселок Магистральный; поселок Новостройка; комбинат «Иртыш»; Лесоперевалка; поселок Мелиораторов; поселок Троицкий; площадка 111; поселок ст. Карбышево-2; ЗАО «Иртышское».
Отключения с 10:00 до 20:00 запланированы по адресам:
20 лет РККА, 300Б, 300А, 304 к.2, 301А, 301А/1, 301А/2, 301А/3, 253, 179, 183, 181, 298А, 298, 298/1, 300, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 185, 185/1, 187, 300/6, 300/5, 300/3, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187 Р, 189, 302, 304 к.3, 304 к.2, 304 к.1, 303, 303А, 301, 193; 3-й Разъезд, 29, 31, 41, 41А, 41/1Б, 23, 21, 41/2, 41/3, 33, 35, 37.
Машину с питьевой водой установят на 20 лет РККА, 300Б.