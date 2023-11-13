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Главные новости 13 ноября
13:45 (мск), источник: ivbg.ru

Пять признаков дефицита витамина D

Больше всего витамина D мы получаем летом. При его нехватке могут возникать неприятные симптомы, о которых рассказала врач-нутрициолог Лана Беляева.

Плохое настроение. У людей, страдающих депрессией, уровень витамина D ниже, чем у здоровых. Согласно клиническим испытаниям, прием этого витамина способен облегчить депрессию.

Проблемы с зубами. Зубам необходим кальций, но без витамина D он не может нормально усваиваться. Также витамин важен для минерализации костей и зубов. При дефиците возникают заболевания полости рта.

Боли в мышцах и костях. От недостатка витамина D и плохого усвоения кальция страдает опорно-двигательный аппарат. Может произойти выброс паратиреоидного гормона, способствующего размягчению тканей. Поэтому при нехватке витамина D часто происходят ушибы и переломы, возможна мышечная боль.

Плохое самочувствие. Существуют научные исследования влияния витамина D на иммунную систему. Из-за нехватки может происходить сбой иммунитета.

Проблемы с пищеварением. Витамин D важен для кишечника, формирования хорошей микробиоты. При приеме витамина сокращается количество вредных бактерий и увеличивается число полезных, сообщает «МедикФорум».

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