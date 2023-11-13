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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Пройти обследование смогут жители Хабаровска в торговом центре

В Brosko Mall пройдет неделя здоровья.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в торговом центре Brosko Mall состоится неделя здоровья. В течение этого времени посетители смогут подойти к врачу-терапевту, пройти мини-обследование и получить консультацию специалиста.

При этом важно при себе иметь документы: паспорт и полис ОМС. Тогда получится проверить индекс массы тела, уровни холестерина и глюкозы, а также пройти электрокардиографию. По результатам такого небольшого обследования врач расскажет, что можно сделать, чтобы улучшить свое здоровье, и даст рекомендации. Также пациенты смогут задать ему вопросы относительно своего состояния.

Медики будут ждать всех желающих с 13 по 17 ноября с 13 до 18 часов на третьем этаже в районе коммуны торгового центра Brosko Mall. Напомним адрес: улица Пионерская, 2 В.

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