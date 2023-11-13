Главное
Главные новости 13 ноября
10:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мощный 72-часовой снег с дождем ударит по Владивостоку — названы даты

Синоптики рассказали об интенсивности осадков.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 1 м/с 61% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: PrimaMedia.ru

Сильный снег с дождем ударит по Владивостоку на три дня подряд. Синоптики метеорологического портала Gismeteo поделились данными об интенсивности осадков в ноябре.

Отмечается, что уже на текущей неделе в четверг, 16 ноября, ближе к вечеру начнется интенсивный дождь. При этом ожидается 11 мм осадков, а порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

В пятницу, 17 ноября, также ожидаются сильные осадки — снег с дождем. Их интенсивность может достигнуть 19 мм. Порывы ветра при этом окажутся на таком же уровне — до 19 м/c.

В субботу, 18 ноября, осадки сохранятся, но уже с меньшей интенсивностью. В этот день ожидается мокрый снег до 10 мм. Порывы ветра сохранятся на уровне предыдущих двух дней.

Температура воздуха в период этих трех дней будет варьироваться от от +5 до −2 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта