10:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Мощный 72-часовой снег с дождем ударит по Владивостоку — названы даты
Синоптики рассказали об интенсивности осадков.
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Сильный снег с дождем ударит по Владивостоку на три дня подряд. Синоптики метеорологического портала Gismeteo поделились данными об интенсивности осадков в ноябре.
Отмечается, что уже на текущей неделе в четверг, 16 ноября, ближе к вечеру начнется интенсивный дождь. При этом ожидается 11 мм осадков, а порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.
В пятницу, 17 ноября, также ожидаются сильные осадки — снег с дождем. Их интенсивность может достигнуть 19 мм. Порывы ветра при этом окажутся на таком же уровне — до 19 м/c.
В субботу, 18 ноября, осадки сохранятся, но уже с меньшей интенсивностью. В этот день ожидается мокрый снег до 10 мм. Порывы ветра сохранятся на уровне предыдущих двух дней.
Температура воздуха в период этих трех дней будет варьироваться от от +5 до −2 градусов.