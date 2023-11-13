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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае жители отдают 39% своей зарплаты на погашение ипотеки

В среднем, чтобы закрыть платеж, уходит 24 года.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярского края отдают 39% от своей зарплаты, чтобы погасить ипотеку. Такие данные приводят аналитики агентства «РИА Рейтинг».

Подсчитали специалисты и сколько времени уходит у людей в нашем регионе, чтобы закрыть ипотеку. Цифры впечатляют. В среднем на погашение ипотеки уходит почти четверть века, чтобы закрыть платеж жителя края вносят платежи целых 24 года. Средняя стоимость — 3,7 миллиона рублей.

Впрочем, эти показатели лучше, чем во многих регионах. Красноярский край занял 13 место в общероссийском рейтинге. Аналитики распределяли места по доступности ипотеки. Они сравнивали среднюю зарплату со средним платежом за жилье.

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