11:38 (мск), источник: dostup1.ru
Синоптики предупредили об усилении ветра в Челябинской области
Синоптики предупредили об усилении ветра в Челябинской области во вторник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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По данным Гидрометцентра России, в регионе продлен повышенный, желтый уровень опасности, означающий «погода потенциально опасна».
«Основание: в отдельных районах порывы 15−17 м/с. Период предупреждения — с 20 часов 13 ноября до 20 часов 14-го», — следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО.
По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в четверг, 16 ноября, при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание: ночью будет до минус 1−7, днем — от нуля до минус 5, вначале на севере Свердловской области, Пермского края, затем на всей территории Среднего и Южного Урала. «По предварительному прогнозу предполагается, что, начиная с 17 ноября, погода будет вполне зимней с устойчиво отрицательной температурой», — прокомментировала Шепоренко.