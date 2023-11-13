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10:45 (мск), источник: Время

Движение троллейбусов № 25 приостановлено в Нижнем Новгороде

Это связано с ремонтными работами.

Источник: Время

Движение троллейбусов № 25 приостановлено в Нижнем Новгороде до 21 ноября, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в соцсетях.

Это связано с проведением ремонта путепровода на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую.

«Движение троллейбусов № 10 организовано по следующей схеме: улица Пролетарская, бульвар Мещерский, улица Мурашкинская, Московское шоссе, проспект Героев, улица Просвещенская, переулок Рессорный, улица Героя Рябцева», — сказала старшая смены.

Ранее мы сообщали, что остановки общественного транспорта переименовали в Нижнем Новгороде.

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 Движение троллейбусов № 25 приостановлено в Нижнем Новгороде
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