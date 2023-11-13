10:45 (мск), источник: Время
Движение троллейбусов № 25 приостановлено в Нижнем Новгороде
Это связано с ремонтными работами.
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Движение троллейбусов № 25 приостановлено в Нижнем Новгороде до 21 ноября, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в соцсетях.
Это связано с проведением ремонта путепровода на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую.
«Движение троллейбусов № 10 организовано по следующей схеме: улица Пролетарская, бульвар Мещерский, улица Мурашкинская, Московское шоссе, проспект Героев, улица Просвещенская, переулок Рессорный, улица Героя Рябцева», — сказала старшая смены.
Ранее мы сообщали, что остановки общественного транспорта переименовали в Нижнем Новгороде.