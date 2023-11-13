11:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоградской области снег может выпасть уже на этой неделе
Аномально теплая погода в регионе сменится заморозками.
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В Волгоград настоящая зима может прийти уже на этой неделе. Ночные заморозки и даже снег появятся на территории региона уже к пятнице. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на ЦГМС по Волгоградской области.
Аномальное тепло, продолжающееся всю осень, побудет с нами в начале недели. В понедельник, 13 ноября, в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью 8−13 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +9…+14 градусов.
А вот в ночь на 14 ноября по области возможны заморозки до −2, днем небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется только до +10 градусов. В среду в ночное время суток температура не поднимется выше двух градусов тепла, а в Волгограде возможен снег с дождем.
В четверг синоптики также обещают дожди и относительное тепло, а вот существенное похолодание начнется в пятницу, 17 ноября. Столбик термометра днем опустится до +6, возможен кратковременный снег. В субботу осадков не ожидается, но и температура больше +3 градусов не будет. В воскресенье снова пройдет дождь со снегом, а градусники покажут +2 градуса.