11:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Представители «Росмолодежи» оценили топовые локации Владивостока
Дальневосточный город вновь в этом году поборется за звание Молодежной столицы России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Эксперты из «Росмолодежи» посетили Владивосток и осмотрели молодежные локации и самые топовые места города. В этом году он вновь вступит в борьбу за звание «Молодежной столицы России» в 2024 году наравне с Москвой, Мурманском, Омском и Красноярском, сообщает ИА PrimaMedia.
Посещение городов, претендующих на звание Молодежной столицы России, является важной частью подготовки к проведению народного голосования. В этом году Владивосток принимает участие в конкурсе уже во второй раз. Все минувшие выходные сотрудники мэрии показывали приезжим экспертам, что в городе сделано для молодежи.
«Члены жюри пообщались с молодыми художниками на сопке Бурачка, побывали в научных лабораториях ДВФУ, осмотрели выставку “Невельской” (12+), оценили городских скейтеров, федерацию трикинга и русалку на набережной Спортивной гавани, побывали на городском фуникулере и в Нагорном парке, а также застали съемочный процесс в открытом молодежном пространстве “ТОК”», — рассказали в пресс-службе мэрии.
«Владивосток второй раз выходит в финал в борьбе за звание Молодежной столицы. Для нас это очень значимое событие, поэтому мы единой командой вместе с активной молодежью будем изо всех сил бороться за первенство в конкурсе. Это поможет нам проводить в дальнейшем крупномасштабные мероприятия в дальневосточной столице, что, несомненно, даст толчок для развития инфраструктуры в рамках молодежной политики города», — отметила начальник управления по делам молодежи Екатерина Ищук.
Как напомнили в пресс-службе мэрии, проект «Молодежная столица России» реализует Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Принять участие в конкурсе могут любые города. В прошлом году Молодежной столицей России стал Нижний Новгород, Владивосток до последнего упорно шел к победе и занял почетное второе место. Победителю достанется титул Молодёжной столицы России в 2024 году и множество преференций, среди которых — проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодёжи города и многое другое.