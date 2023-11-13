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11:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Представители «Росмолодежи» оценили топовые локации Владивостока

Дальневосточный город вновь в этом году поборется за звание Молодежной столицы России.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Эксперты из «Росмолодежи» посетили Владивосток и осмотрели молодежные локации и самые топовые места города. В этом году он вновь вступит в борьбу за звание «Молодежной столицы России» в 2024 году наравне с Москвой, Мурманском, Омском и Красноярском, сообщает ИА PrimaMedia.

Посещение городов, претендующих на звание Молодежной столицы России, является важной частью подготовки к проведению народного голосования. В этом году Владивосток принимает участие в конкурсе уже во второй раз. Все минувшие выходные сотрудники мэрии показывали приезжим экспертам, что в городе сделано для молодежи.

«Члены жюри пообщались с молодыми художниками на сопке Бурачка, побывали в научных лабораториях ДВФУ, осмотрели выставку “Невельской” (12+), оценили городских скейтеров, федерацию трикинга и русалку на набережной Спортивной гавани, побывали на городском фуникулере и в Нагорном парке, а также застали съемочный процесс в открытом молодежном пространстве “ТОК”», — рассказали в пресс-службе мэрии.

По итогам посещения объектов, отметили в мэрии, будет смонтировано 12-минутное кино, которое презентуют в день начала голосования — 8 декабря.

«Владивосток второй раз выходит в финал в борьбе за звание Молодежной столицы. Для нас это очень значимое событие, поэтому мы единой командой вместе с активной молодежью будем изо всех сил бороться за первенство в конкурсе. Это поможет нам проводить в дальнейшем крупномасштабные мероприятия в дальневосточной столице, что, несомненно, даст толчок для развития инфраструктуры в рамках молодежной политики города», — отметила начальник управления по делам молодежи Екатерина Ищук.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, проект «Молодежная столица России» реализует Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Принять участие в конкурсе могут любые города. В прошлом году Молодежной столицей России стал Нижний Новгород, Владивосток до последнего упорно шел к победе и занял почетное второе место. Победителю достанется титул Молодёжной столицы России в 2024 году и множество преференций, среди которых — проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодёжи города и многое другое.

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