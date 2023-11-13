11:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Держим коньки наготове: стали известны приблизительные сроки открытия катка на набережной в Хабаровске
В Хабаровске готовятся к открытию народного катка на городской набережной.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Хабаровчане с нетерпением ждут открытия одной из главных зимних достопримечательностей города — народного катка. Традиционно местом для его обустройства станет набережная. Как и всегда, площадь «Ледовой аллеи» будет самой большой в краевой столице.
КОГДА ОТКРЫТИЕ КАТКА НА НАБЕРЕЖНОЙ В ХАБАРОВСКЕ В 2023 ГОДУ
Уже сейчас сотрудники набережной начали готовиться к открытию катка. Пока на обсуждении — основная концепция площадки. Основная тематика, в которой будет оформлен народный каток в Хабаровске в 2023 году, еще держится в секрете. Что касается даты открытия катка на набережной Хабаровска, то здесь тоже еще нет конкретики.
— Все зависит от погоды. Заливать каток начнем, когда установится определенная среднесуточная температура. Но это точно будет не в ноябре. Ориентировочно, каток начнет работу в начале — середине декабря. А пока мы готовим фигуры для украшения набережной, — рассказали «КП» — Хабаровск" в дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
НАРОДНЫЙ КАТОК НА НАБЕРЕЖНОЙ ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ
В 2023 году народный каток по размерам будет таким же, как и в 2022-м. Его площадь составит семь тысяч квадратных метров, а протяженность — около 400 метров.
— Ледовая зона будет начинаться от лестницы с улицы Шевченко и заканчиваться у памятника Ленину и солдату-красноармейцу, — добавили в дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Традиционно вход на каток будет бесплатным. Хабаровчане смогут кататься здесь ежедневно. Временные ограничения будут действовать во время работы спецтехники, поддерживающей нормальное состояние льда. О графике работы жителей краевой столицы уведомят отдельно, когда появится больше информации об открытии катка на набережной в Хабаровске.