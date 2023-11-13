12:40 (мск), источник: Югополис
Очень сильные дожди ожидаются в Краснодарском крае
В краевом министерстве ГО и ЧС призвали граждан следить за погодой.
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Сегодня, 13 ноября, погода в Краснодарском крае сильно испортится. Ожидаются ливни с порывистым ветром. В ряде муниципалитетов, в том числе, на Черноморском побережье, возможны подъемы уровня воды в реках и активизации оползней.
«Высока вероятность подтопления территорий, нарушения работы объектов жизнеобеспечения», — предупредили в краевом министерстве ГО и ЧС и призвали граждан следить за погодой.
Сильные дожди. по прогнозу синоптиков, будут лить на Кубани вплоть до 16 ноября.
Минувшей ночью сильный ветер в Керченском проливе не позволил работать паромной переправе. В Сочи все коммунальные службы привели в повышенную готовность из-за надвигающегося ненастья.