14:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Фестиваль пельменей в Челябинске 16 декабря 2023: где пройдет, программа
Рассказываем, где в Челябинске пройдет фестиваль пельменей в 2023 году и какая программа запланирована.
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Фестиваль пельменей стал настоящей традицией Челябинска и вошел в десятку лучших гастрономических событий России. Ежегодно он привлекает тысячи горожан. В этом году фестиваль проведут в одиннадцатый раз. В парке Гагарина 16 декабря горожан ожидает праздничная атмосфера, русские забавы и многообразие вкусов одного из любимейших уральских блюд. Рассказываем, как пройдет фестиваль пельменей в 2023 году.
Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» начнется в 10:00. В парке Гагарина откроются торговые ряды, продукцию представят производители пельменей, вареников, фермерские и крестьянские хозяйства Южного Урала. Гости смогут купить свежие мясо и рыбу, разные копчености, сыры, а также уральские сувениры и сладости.
Организаторы готовят большую фольклорно-развлекательную программу. Известно, что в 12:00 начнутся выступления творческих коллективов Челябинской области.
Одним из главных событий станет традиционный конкурс «Народный пельмень». Гости смогут отведать пельмени с разными начинками и проголосовать за самые вкусные. Свой вердикт вынесет экспертное жюри в конкурсе «Мастер пельменей».
Для детей организуют игровые площадки, мастер-классы и другие развлечения.
Подробная программа фестиваля пельменей в Челябинске на 16 декабря 2023 года пока еще не готова. Мы следим за обновлениями.