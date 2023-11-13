14:24 (мск), источник: Комсомольская правда
На этой неделе в Прикамье наступит зима
В выходные дни на севере Пермского края похолодает до −12 градусов.
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Ну вот мы и прощаемся с последними днями осени.
На этой неделе погода будет меняться на зимнюю. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов:
— До середины недели у нас все-таки продержится осенняя погода. Причем, самым теплым днем будет вторник, а понедельник — самым ненастным.
В первый день недели через Прикамье будет проходить атмосферный фронт, и при температуре воздуха, близкой к нулевой отметке, осадки будут выпадать в смешанной фазе — будет идти дождик вперемешку со снежной крупой. А к вечеру начнется потепление, в Перми потеплеет до +3 градусов.
Во вторник днем столбик термометра будет держаться в диапазоне от +4 до +5 градусов.
Со среды воздух начнет охлаждаться, но не скачкообразно, а плавно: в Перми — до нуля градусов, на севере края — до −5. Возможен несильный мокрый снег.
В четверг продержится примерно такая же погода.
А вот в пятницу начнет уже ощутимо подмораживать, и грязь под ногами превратится в наледи. На всей территории края температура станет отрицательной, в Перми ожидается от −3 до −4 градусов.
В выходные дни погода обещает быть зимней. По югу края пройдет циклон, и там возможны сильные снегопады. Пока неясно, захватят ли они Пермь. По прогнозам, в южных и центральных территориях будет до −5 градусов, а на севере термометр может опуститься до −10…-12 градусов.