15:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Туристы начинают экономить: сколько стоит жилье в Крыму на новогодние праздники 2024
Спрос на бронирование жилья в Крыму на зимние праздники 2024 вырос на 57%
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Зима близко, поэтому многие начинают думать о том, где встретить Новый год, но пока не спешат бронировать. Многие туристы хоть и рассматривают зимний отдых в Крыму, но с опаской выбирают подходящие варианты. Кто-то опасается долгой дороги из-за закрытого аэропорта, а кто-то — пробки на въезде на полуостров.
СПРОС РАСТЕТ.
Однако, по данным сервиса ТВИЛ.ру, спрос на бронирование жилья в Крыму на зимние праздники вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на сложности, народ стремится на юг. Но тратить много денег на отдых все же не спешат.
— Средний чек туриста упал на 8,6%, а продолжительность поездки выросла на 9%. Сейчас забронировать мини-отель, дом или апартаменты в Крыму на Новый год можно за 3,7 тысячи рублей в сутки. Туристы в основном бронируют на 4−5 ночей, — отмечают специалисты сервиса.
После не самого лучшего летнего сезона отельеры пытаются заманить туристов лояльными ценами на отдых. Поэтому Крым сейчас является одним из недорогих направлений для новогодних праздников. Если забронировать заранее, то можно сэкономить от 20%.
ТЕПЛАЯ ЗИМА.
Курортников также волнует тема погода, так как некоторые рассматривают вариант зимовки на полуострове. Народ с северной части России мечтает переждать холода в регионе потеплее. К тому же, предстоящая зима обещает быть аномально теплой. Как рассказал КП-Крым научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в новогодние праздники снега в Крыму можно и не ждать.
— На Юге России ожидается очень теплая зима. Температура воздуха будет подниматься до +15 градусов в дневное время. В начале сезона даже не будет минусовых отметок, поэтому для крымчан и жителей Краснодарского края зима пройдет почти незаметно.
Так, температура не опустится ниже +5 градусов.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
Предприимчивые отельеры уже сейчас начинают завлекать отдыхающих особыми условиями проживания. Во многих гостиницах и виллах есть бассейны с теплой водой, сауны и джакузи под открытым небом. В каждом городе полуострова устраиваются масштабные гуляния, новогодние ярмарки.
По данным сервиса бронирования, самыми популярными городами Крыма на Новый год 2024 стали: Ялта, Севастополь, Алушта, Судак, Феодосия, Саки, Евпатория, Симферополь, Алупка и Мисхор.
ЦЕНЫ.
Средние цены по городам в сутки:
Ялта — 5500 рублей.
Севастополь — 4500 рублей.
Алушта — 3000 рублей.
Судак — 3700 рублей.
Феодосия — 2900 рублей.
Саки — 2500 рублей.
Евпатория — 3600 рублей.
Симферополь — 2500 рублей.