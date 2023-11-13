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15:40 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Снегопады приблизились к Екатеринбургу, ГИБДД выступила с обращением

Ранее снег выпал на севере Свердловской области.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 3 м/с 87% 769 мм рт. ст. +7°

В Свердловской области снегопады отмечаются на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ачита. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Сотрудники инспекции призывают автомобилистов быть бдительными. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Это позволит свести к минимуму риски аварий.

Ранее снег выпал в Серове, Североуральске и Ивделе. Напомним, что настоящая зима придёт на Урал к концу нынешней недели. Такой прогноз дали синоптики.

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