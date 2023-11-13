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14:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе стартовал всероссийский фестиваль «Музыкальное сердце театра»

Постановки пройдут в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

В Кемерове стартовал всероссийский фестиваль «Музыкальное сердце театра». До 19 ноября кузбассовцам покажут 10 российских спектаклей театры Кемерова, Омска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Калининграда, Тюмени и Донецка.

«Кузбасс стал третьим и самым восточным регионом, куда приехали коллективы лучших музыкальных театров страны. До 2021 года показы проходили только в Москве. Теперь жители и гости нашего региона смогут погрузиться в волшебную атмосферу российских музыкальных спектаклей, увидеть современные постановки и открыть для себя новые имена», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Постановки пройдут в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Гала-концерт состоится 19 ноября в Кемерове. Победителей назовут 20 ноября.

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