14:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове завершился ремонт улицы Шорникова
Ремонт улицы выполнили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Кемерове завершили ремонт улицы Шорникова вдоль парка им. Веры Волошиной. Дорожники отремонтировали проезжую часть и заасфальтировали тротуары (раньше их не было).
«Также вдоль ограды парка построили технический тротуар — параллельно зоне автомобильной парковки. А чтобы Шорникова была ещё более зелёной и уютной, специалисты вместе с жителями домов планируют следующим летом продолжить заниматься благоустройством и украсить газоны кустарниками и многолетними цветами», — пишут сотрудники мэрии. Почти все деревья и кустарники во время ремонта сохранили.
Также мы писали, что в Кемерове на площади Советов начали монтировать основание новогодней ёлки.