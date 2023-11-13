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14:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове завершился ремонт улицы Шорникова

Ремонт улицы выполнили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Кемерове завершили ремонт улицы Шорникова вдоль парка им. Веры Волошиной. Дорожники отремонтировали проезжую часть и заасфальтировали тротуары (раньше их не было).

«Также вдоль ограды парка построили технический тротуар — параллельно зоне автомобильной парковки. А чтобы Шорникова была ещё более зелёной и уютной, специалисты вместе с жителями домов планируют следующим летом продолжить заниматься благоустройством и украсить газоны кустарниками и многолетними цветами», — пишут сотрудники мэрии. Почти все деревья и кустарники во время ремонта сохранили.

Также мы писали, что в Кемерове на площади Советов начали монтировать основание новогодней ёлки.

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